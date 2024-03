MotoGP | Contatto Bagnaia Vs Marquez: Lorenzo, Pol e Aleix Espargarò e Alex Marquez puntano il dito su Pecco

MotoGP Contatto Pecco Bagnaia Vs Marc Marquez – L’incidente avvenuto in gara a Portimao tra Marc Marquez e Pecco Bagnaia ha riacceso antiche rivalità.

I tifosi di Bagnaia e quelli di Valentino Rossi accusano lo spagnolo di essere sempre in mezzo ai guai, i social sono pieni di frasi contro l’otto volte iridato, reo di essere sempre protagonista quando c’è “casino”, ci sono poi piloti attuali e non che invece puntato il dito contro Bagnaia.

Ecco cosa hanno detto alla stampa spagnola il cinque volte iridato Jorge Lorenzo, i fratelli Pol e Aleix Espargarò e il fratello di Marc, Alex Marquez.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Contatto Marc Marquez Vs Bagnaia GP Portogallo MotoGP 2024

“Ci vogliono diverse ripetizioni per sapere cosa è successo. Penso che entrambi volessero arrivare allo stesso punto, uscire da quella curva davanti all’altro. Marc ha esagerato e voleva rimontare ma l’unico che aveva la visuale perfetta di entrambi i piloti era Pecco, che era leggermente indietro e sapeva cosa poteva fare. Ha approfittato del distacco lasciato da Marc in frenata per rientrare molto velocemente e aprire il gas. Credo sinceramente che Pecco avrebbe potuto cedere la posizione con Marc.”

Dichiarazioni Aleix Espargarò su Contatto Marc Marquez Vs Bagnaia GP Portogallo MotoGP 2024

“Alla fine è un incidente di gara, è una curva dove succedono situazioni ogni anno, ma penso che Pecco avrebbe dovuto lasciargli più spazio. Penso che sia stato molto aggressivo dopo quello che è successo a Marc. Ci sono momenti in cui se vieni superato è frustrante, ma non puoi provarci in modo così aggressivo, penso che avrebbe dovuto lasciargli più spazio.”

Dichiarazioni Pol Espargarò su Contatto Marc Marquez Vs Bagnaia GP Portogallo MotoGP 2024

“Qualunque cosa tu dica in questa azione, può creare polemiche. Onestamente, penso che quello che aveva sorpassato ed era davanti fosse Marc. Pertanto, è lui che è in vantaggio in quel momento. Chi restituisce il sorpasso a quel punto è Bagnaia. E quando si sorpassa, bisogna anticipare un po’ dove si trova il pilota. Marc non vede, non sa cosa farà Pecco; si sta appoggiando, sta arrivando da dietro, e l’italiano deve interpretare che Marquez può farlo. Bisogna fargli spazio. Il problema è che questa curva è speciale, non ti permette di lasciare spazio. Non credo che ci fosse molto che Marc potesse fare; era Pecco che era dentro e che avrebbe dovuto fare spazio. Chi era l’unico che avrebbe potuto evitare questa situazione? Pecco, perché è lui che ha cercato di recuperare la situazione. I punti di vista sono molto disparati, ma questo è il mio. Tuttavia, capisco che non abbiano dato alcuna penalità.”

Dichiarazioni Alex Marquez su Contatto Marc Marquez Vs Bagnaia GP Portogallo MotoGP 2024

“E’ colpa di Bagnaia perché sa che l’altro pilota sarà lì. È la direzione gara che deve decidere.”

