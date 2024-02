MotoGP | Test Sepang Day 1 , Bagnaia: “Essere davanti nei test conta poco o niente”

Test Sepang MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia ha avuto qualche problemino nel corso della prima giornata di prove della MotoGP al Sepang International Circuit.

Il due volte Campione del Mondo della MotoGP è caduto ad inizio sessione perdendo tempo prezioso e poi non ha cercato il time-attack, concentrandosi sulla nuova Ducati Desmosedici GP 24, chiudendo 16esimo, ma soddisfatto dalla nuova moto. Domani proverà la nuova carena già testata nel corso dello shakedown dal collaudatore Michele Pirro.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Test Sepang Day 1 MotoGP 2024

“Essere davanti nei test conta poco o niente, almeno fino all’ultimo giorno.” – ha detto Bagnaia intervistato da Sky Sport – “Oggi ci siamo concentrati sulla comparazione tra la nuova e la vecchia moto. Abbiamo fatto dei passi in avanti anche col feeling all’anteriore grazie a una nuova forcella. E’ stata una giornata positiva, abbiamo girato tanto anche con le gomme usate e tanta benzina, tutto funziona e sono molto soddisfatto. C’è del margine di crescita, non so se riusciremo a finire qui il lavoro, ma abbiamo anche il Qatar. La nuova moto ha sia aspetto positivi che negativi, ma oggi siamo soddisfatti di quelli positivi, soprattutto con le gomme usate. Domani proveremo la nuova carena per vedere se riusciremo a fare un altro step.”

