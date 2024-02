MotoGP | Test Qatar Day 2, Marc Marquez: “Nel time attack siamo andati bene”

MotoGP Test Qatar Ducati Gresini – Marc Marquez ha chiuso al meglio la due giorni di test al Lusail International Circuit, teatro della ultima due giorni di test prima dell’inizio della stagione.

L’otto volte iridato ha chiuso con il quarto tempo e il feeling con la Ducati Desmosedici GP 23, soprattutto nel time-attack è nettamente migliorato rispetto a ieri e a Sepang.

Il #93 del Gresini Racing non è ancora all’altezza di Bagnaia, Bastianini e Martin, ma in gara le cose possono cambiare. Prossimo appuntamento per l’ex pilota della Honda sempre in Qatar per la prima gara della MotoGP 2024 in programma il prossimo 10 marzo (il 9 la Sprint Race, ndr).

Dichiarazioni Marc Marquez Test Qatar Day 2 MotoGP 2024

“Qui dall’inizio mi son sentito più a mio agio con la moto, ho potuto iniziare a giocare con il corpo e già questo è un miglioramento. L’istinto è ancora votato ad un altro tipo di moto, ma poco a poco stiamo lavorando sull’istinto e cambiando il mio stile di guida. Nel time attack siamo andati bene, anche se è ancora il punto più difficile per me. Sul passo gara siamo migliorati, abbiamo provato tanto e ci siamo spinti fino al limite trovando anche la mia prima caduta (curva 4). Siamo contenti? Sì, anche se siamo ancora lontani da Bagnaia, Bastianini e Martin.”

