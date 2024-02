MotoGP | Test Qatar Day 2: Bagnaia demolisce il record della pista, notte fonda per Yamaha e Honda

Test Qatar MotoGP 2024 – La seconda giornata di test IRTA della classe MotoGP al Lusail International Circuit ha visto i piloti migliorare in modo netto i tempi del Day 1.

Il più veloce della giornata, iniziata in sordina ma poi andata via via crescendo, è stato Pecco Bagnaia che ha letteralmente demolito il vecchio record della pista, arrivando a girare in 1:50.952, unico pilota in pista ad “abbattere” il muro del minuto e 51.

Una prestazione monstre quella del due volte iridato della MotoGP, che ha voluto sottolineare come sia ancora lui il pilota da battere. La nuova Desmosedici GP 24 lo ha soddisfatto in pieno e il pilota piemontese è pronto per la prima sfida della stagione 2024 in programma sempre in Qatar dall’otto al 10 marzo.

Ottima anche la giornata di Enea Bastianini, che con la seconda Ducati Factory ha chiuso secondo a soli 0.120s dal team-mate. Un ottimo pre-season quello del #23 della “Rossa” a due ruote, che non vede l’ora di riscattare un 2023 da dimenticare.

Due Ducati al comando quindi, seguite dall’Aprilia di Aleix Espargarò (scivolato senza conseguenze, ndr), che ha portato la RS-GP 24 a soli 0.188s dalla “Bestia” e che precede di soli 75 millesimi un redivivo Marc Marquez.

L’otto volte iridato è anche caduto a fine sessione cercando il limite della Desmosedici GP 23, ma rispetto a ieri e ai test di Sepang, è migliorato nettamente sul time-attack.

Per il #93 del Gresini Racing 42 giri percorsi e best-lap personale di 1’51.335. Considerando che questa non è tra le sue piste preferite, possiamo dire che l’adattamento dell’ex pilota della Honda alla Ducati prosegue senza grandi intoppi.

Sorprende Raul Fernandez, che piazza l’Aprilia RS-GP 23 del Team Trackhouse in quinta posizione a soli 0.389s dalla vetta. Il #25 si è messo dietro l’Aprilia Factory di Maverick Vinales e le Ducati di Jorge Martin (Pramac Racing) e Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team).

Il dominio delle case europee continua con la KTM che piazza Brad Binder in nona posizione davanti alla Ducati di Marco Bezzecchi (non ancora a suo agio con la Desmosedici GP 23, ndr), alla seconda KTM Factory di Jack Miller (caduto senza conseguenze, ndr), all’Aprilia RS-GP 24 di Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) e alla Ducati Gresini di Alex Marquez che ha chiuso 13esimo a meno di un secondo dalla vetta (+0.992s).

Arriviamo ora alle note dolenti, Yamaha e Honda. Che le due case giapponesi fossero indietro lo si sapeva, ma vedere Fabio Quartararo guidare sempre al limite per finire 14esimo a 1.013s dalla vetta, demoralizzerebbe chiunque.

“El Diablo” che ha percorso 57 giri, il migliore di 1’51.965 al 43esimo passaggio, ha preceduto il rookie della KTM Pedro Acosta e il team-mate Alex Rins.

Migliore della Honda quella di Johann Zarco 17esimo, che nel finale della sessione nel tentativo di migliorarsi è anche caduto senza conseguenze.

Making the most of the track time remaining. @JoanMirOfficial heads out for another run at the #QatarTest 🇶🇦 pic.twitter.com/FHkNqfzR6m — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 20, 2024

Il francese del Team LCR che paga un gap da Bagnaia di 1.210s precede il team-mate Takaaki Nakagami e i compagni di marca Joan Mir (giornata da dimenticare quella del #36 della Honda a cui si è aperta la carena in pieno rettilineo e che poi è dovuto andare al centro medico, lamentando un forte dolore al ventre, ndr) e Luca Marini, quest’ultimo a 1.725s dal capoclassifica.

Peggio hanno fatto solo Augusto Fernandez con la KTM del Team GASGAS Tech3 e i tester Cal Crutchlow, Michele Pirro e Lorenzo Savadori (che ha percorso solo 12 giri, ndr).

Test MotoGP Qatar Day 2 – I tempi finali

Official Qatar MotoGP records

Best lap: Luca Marini (VR46 Ducati) 1’51.762 (2023)

Fastest race lap: Enea Bastianini (Ducati Lenovo) 1’52.978 (2023)

Date test invernali MotoGP 2024

SEPANG

Test ufficiale pre-campionato: martedì 6 – giovedì 8 febbraio

QATAR

Test ufficiale pre-campionato: lunedì 19 – martedì 20 febbraio

JEREZ

Test ufficiale: lunedì 29 aprile

MUGELLO

Test ufficiale: lunedì 3 giugno

MISANO

Test ufficiale: lunedì 9 settembre

Date test Moto3 e Moto2 2024

JEREZ

Test ufficiali Moto2 e Moto3: giovedì 28 febbraio – venerdì 1 marzo

PORTIMAO

Test privato Moto3: giovedì 22 – venerdì 23 febbraio

Test privato Moto2: sabato 24 – domenica 25 febbraio

