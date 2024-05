MotoGP | Taramasso (Michelin): “Il Mugello è il circuito più tecnico della stagione”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 – Il Circus del Motomondiale dalla Catalogna si sposta in Italia, esattamente al Mugello, teatro della settima tappa della MotoGP 2024.

Situato nei pressi di Firenze, il Mugello ospita le gare motociclistiche internazionali dal 1976, due anni dopo la sua apertura come struttura permanente. Il passare del tempo non ha fatto altro che aumentarne l’attrattiva, con il suo spettacolare scenario e il tracciato alberato che lo rendono tra i favoriti non solo tra i piloti ma anche tra i fan, con un afflusso considerevole previsto nel weekend dell’8-11 giugno.

Il giro di 5,245 km comprende nove curve a destra e sei curve a sinistra, oltre a un lungo rettilineo principale lungo 1,141 km. Ciò rende il circuito una delle sfide ad alta velocità più importanti della MotoGP, con Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) che ha stabilito un nuovo record di velocità di 366,1 km/h nel 2023.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Italia Mugello MotoGP 2024

“Il Mugello è il circuito più tecnico della stagione. E’ una pista molto difficile per le gomme perché mescola curve lente con curve ad alta velocità e frenate molto dure. Questa configurazione crea vincoli molto forti in alcuni settori, mentre il lunghissimo rettilineo permette ai piloti di superare i 360 km/h, e questo significa avere gomme ‘comode’ in tutte le zone. Sappiamo anche che il meteo può essere variabile, anche in questo periodo dell’anno, ma abbiamo tutto in programma. La posizione del circuito nella campagna toscana si tradurrà sicuramente in temperature abbastanza fresche all’inizio della giornata, mentre d’altra parte, se splende il sole, farà molto caldo nel pomeriggio. L’anno scorso abbiamo registrato 44°C sull’asfalto durante la gara sprint e 42°C per il Gran Premio. Abbiamo quindi selezionato mescole per compensare tutte le situazioni e offrire ai piloti pneumatici molto versatili e costanti nelle loro prestazioni.”

Per far fronte a queste sfide, Michelin metterà a disposizione dei suoi partner tre opzioni di pneumatici anteriori (Soft, Medium, Hard) e due mescole posteriori (Soft e Medium). Dato il maggior numero di curve a destra, gli pneumatici posteriori saranno asimmetrici e rinforzati sulla spalla destra.

In caso di pioggia, Michelin fornirà la sua gamma Power Rain in mescola Soft e Medium per l’anteriore e il posteriore, utilizzando lo stesso profilo della gamma Power Slick.

