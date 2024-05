MotoGP | GP Mugello, Bastianini: “Sono carico e motivato”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Ducati – Enea Bastianini arriva al Mugello dopo la penalità avuta a Le Mans, quando non aveva rispettato un long lap penalty.

Il pilota della Ducati ha fatto sapere che in casi come quello avvenuto in Francia (contatto con Alex Marquez con uscita di pista e successivo long lap, ndr) ci vorrebbe buonsenso, quello che anche Zarco aveva preteso da Freddie Spencer nella gara precedente.

La “Bestia” che lo scorso anno rientrò proprio al Mugello dopo lo stop forzato causato dall’infortunio alla spalla, arriva al settimo appuntamento della stagione 2024 motivato a riscattarsi dopo una domenica difficile a Barcellona.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Tornare in pista subito dopo Barcellona è quello che ci vuole per poter finalmente lasciarmi alle spalle domenica scorsa e provare a riscattarmi. Correre davanti al pubblico di casa vestendo Azzurro mi carica e mi motiva molto. Speriamo il meteo sia dalla nostra! Farò del mio meglio per poter lottare per un buon risultato e regalare un gran spettacolo a tutti i miei tifosi e ai Ducatisti che saranno al Mugello questo weekend.”

4.6/5 - (41 votes)