MotoGP | GP Italia, Acosta: “Super felice di tornare al Mugello”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta arriva al Mugello dopo la caduta avvenuta in gara a Barcellona, caduta che aveva già “sperimentato” a Le Mans, entrambe le volte nella gara della domenica.

Il rookie della KTM è però motivato e non vede l’ora di scendere in pista sul tracciato toscano, circuito dove aveva fatto bene anche in Moto3 e Moto2 e dove aveva ottenuto il primo podio nella Red Bull Rookies Cup.

Dichiarazioni Pedro Acosta Preview Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Dalla gara del Qatar ad ora guido più ‘smooth”, più liscio, ho più feeling in sella alla moto. La preparazione fisica non è cambiata dalla pre-season. Sono super felice di tornare al Mugello, una pista dove ho ottenuto buoni risultati in passato. In Moto2 all’esordio ero full-gas sul rettilineo, ho frenato e poi mi sono detto, manca ancora molto per arrivare alla curva! Naturalmente è di nuovo una pista nuova per noi e il nostro approccio rimane lo stesso di ogni settimana. Dovremo fare questo passo passo dopo passo, ma penso che il Mugello sia una buona pista per la nostra moto e mi dà fiducia che potremo lavorare bene La scorsa settimana a Barcellona siamo stati competitivi per tutto il fine settimana e il nostro obiettivo è lavorare allo stesso modo. vediamo come andrà ma non vedo l’ora che arrivi questa nuova settimana di gare!”