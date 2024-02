MotoGP | Pecco Bagnaia e Marc Marquez parlano della Ducati [VIDEO]

MotoGP Ducati – L’account ufficiale della MotoGP ha pubblicato sui social una conversazione avvenuta a Sepang tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

I due parlano di come si guida una Ducati e l’italiano sottolinea come Marc guidi la Desmosedici GP come se guidasse ancora una Honda. Una conversazione da non perdere.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia e Marc Marquez Stile Guida Ducati Desmosedici GP

“Com’è la moto? Tosta, eh?” – esordisce Bagnaia – “È difficile… Ma è diversa” – risponde Marquez – “Ti ho visto da dietro, la stai guidando come una Honda” – prosegue Bagnaia – “Sì, devo ancora capire come si guida. In questo caso ho fatto 22 giri, forse l’avrete visto. Ma devo capire come fare il time-attack, perché con la Honda entri in curva e la moto inizia subito ad accelerare, ma con questa è diverso, perché la moto non gira. Sul passo è più facile, non mi sembra più pesante (cosa che ha detto Bagnaia, ndr)” – prosegue Marquez” – “Quando guardavo la Honda, mi sembrava che fosse più veloce nei cambi di direzione” ha argomentato Pecco con le opinioni che ha sulla sua Ducati nei confronti del resto delle moto, e Marc, per esperienza personale, ha risposto: “Quando hanno messo l’aerodinamica, più grande no, l’ultimo, non è più così.”

