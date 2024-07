MotoGP | Gp Sachsenring 2024: le scelte Michelin per il GP di Germania

MotoGP Gp Germania Michelin – Il Motomondiale non si ferma e dopo la gara di Assen arriva subito in Germania, esattamente al Sachsenring, teatro della nona tappa della MotoGP 2024.

Situate a Hohenstein-Ernstthal, nella regione della Sassonia al confine con la Repubblica Ceca, la lunghezza del circuito è di soli 3,671 km. Un fatto che lo rende non solo il circuito più corto, ma anche il più lento della stagione. Ha la particolarità di correre in senso antiorario, con dieci curve a sinistra, tre a destra e una breve rettilineo di 700 m. Logicamente, questo layout mette molta pressione sul lato sinistro delle gomme, e i piloti trascorreranno molto tempo con angoli di piega elevati e a diverse velocità. Le sfide tecniche e sportive saranno numerose durante questo weekend, il che potrebbe portare a molte sorprese.

I piloti avranno a disposizione tre mescole di gomma (Soft, Medium e Hard) per l’anteriore, e potranno sfruttare i nostri pneumatici Medium e Soft per il posteriore. Sia gli pneumatici anteriori che quelli posteriori saranno asimmetrici, con il lato sinistro rinforzato

Dichiarazioni Piero Taramasso, Direttore Due Ruote Michelin Motorsport GP Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Il circuito del Sachsenring richiede un approccio tecnico particolare. I piloti percorrono tutto il percorso dalla curva 4 alla curva 10 solo a sinistra, il che rende la curva 11 a destra in discesa un punto particolarmente critico. I nostri pneumatici sono stati progettati per rispondere a questo tipo di situazione e dovrebbero fornire prestazioni e sicurezza ai nostri partner in ogni momento. In gara sarà importante mantenere le gomme entro la finestra di temperatura ottimale per stare davanti, e anche per le curve a destra. Inoltre, anche se l’estate si avvicina rapidamente, le ultime settimane ci hanno dimostrato che le perturbazioni meteorologiche sono possibili. Da diversi anni osserviamo grandi variazioni di temperatura della pista e l’anno scorso abbiamo sperimentato diverse stagioni in tre giorni. Il fatto che la gara si svolga all’inizio di luglio anziché a metà giugno, come nel 2023, consentirà forse temperature più miti all’inizio della giornata e un contrasto meno significativo con il caldo intenso generalmente sperimentato nel pomeriggio. Per tutti questi motivi i nostri partner avranno come sempre a disposizione tre mescole di gomma (Soft, Medium e Hard) per l’anteriore, e potranno sfruttare i nostri pneumatici Medium e Soft per il posteriore. Queste mescole versatili dovrebbero soddisfare tutte le esigenze dei ciclisti. Tuttavia, poiché accade solo tre volte nella stagione (anche a Phillip Island e Valencia), sia gli pneumatici anteriori che quelli posteriori saranno asimmetrici, con il lato sinistro rinforzato. Conosciamo molto bene la pista del Sachsenring e le nostre mescole 2024 saranno alleati importanti per i nostri partner, che saranno, come sempre, desiderosi di provare a migliorare i record esistenti.”

In caso di pioggia, Michelin metterà a disposizione pneumatici Rain, con mescole soft e medium per il anteriore e posteriore, seguendo la stessa costruzione asimmetrica della gamma slick.