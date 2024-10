MotoGP | Marc Marquez: “Sarebbe un errore correre a Valencia”

L’otto volte Campione del mondo, Marc Marquez, ha voluto esprimere il suo punto di vista in merito alla grave alluvione che ha colpito Valencia che dovrebbe ospitare l’ultima gara della stagione, tra due settimane. Le condizioni del circuito sono ottimali ma i danni ingenti riguardano le strade che arrivano al Ricardo Tormo. Secondo lo spagnolo, sarebbe irrispettoso pensare di correre lì quando ci sono delle persone senza casa. Avrebbe senso solo se il ricavato fosse devoluto interamente alle famiglie colpite. Ecco quanto dichiarato dal pilota del team Gresini Racing ad AS.com

Dichiarazioni Marc Marquez su alluvione Valencia

“Le immagini sono terrificanti. Siamo lontani, ma l’abbiamo seguita da vicino. E fa molto male vedere persone in quelle condizioni, e come la DANA ha colpito Valencia. Ovviamente la domanda sull’avere un Gran Premio lì è del tutto priva di significato, per me sarebbe un errore parlarne, quando ci sono persone senza casa, abbiamo perso molti spagnoli, abbiamo perso vite. Tutte le risorse che abbiamo nel nostro paese devono essere destinate a queste persone. L’altro? Gli eventi, sportivi e non, sono completamente sullo sfondo. Le risorse dovrebbero andare lì”

Dichiarazioni Marc Marquez su gara a Valencia

“La mia sensazione è chiara: come pilota spagnolo mi piacerebbe fare un gran premio in Spagna, e ancora di più in uno dei circuiti che mi piacciono di più, e c’è una grande atmosfera. Ma la situazione è quella che è e, prima di tutto dobbiamo aiutare tutte le persone che sono rimaste senza casa, che in questo momento non hanno un tetto, cibo, tutto il resto. Ebbene sì, lo dichiaro: sarebbe un errore. Eticamente parlando”

Dichiarazioni Marc Marquez su aiuti alla popolazione

“Ci sono molte idee sul tavolo Ma come si possono aiutare le persone? L’unica opzione che avrebbe senso per tenere il GP di Valencia sarebbe quella di destinare tutte le risorse, tutti i proventi, a quelle famiglie. Quando dico i proventi intendo tutto ciò che viene vinto in gara. Ma resta sullo sfondo, perché ci sono famiglie senza casa, che hanno perso dei familiari. Ho visto le immagini del circuito, e i camion dovrebbero entrare da quella strada che è completamente distrutta. Guardando le immagini da qui, non sapendo molte cose, per me se c’è la possibilità di raccogliere un sacco di soldi per tutte quelle famiglie, avrebbe un senso. Ma in caso contrario, è completamente secondario. Perché non si tratta più solo di soldi, ma di risorse e di tempo, e per me tutte queste risorse e quel tempo dovrebbero andare alle famiglie”

Dichiarazioni Marc Marquez su cancellazione GP Valencia

“Guardando solo le immagini, come umano, dico che c’è una mancanza di mani, e tutte quelle mani devono andare lì”