MotoGP | GP Silverstone, Bastianini: “Non capisco la scelta della Ducati”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Enea Bastianini ha parlato dopo la doppietta fatta in Gran Bretagna, Sprint Race e gara “lunga” della domenica.

La “Bestia” che è terzo in Campionato e che è in lotta per il titolo, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, parlando della decisione della Ducati di lasciare andare lui (in KTM) e Jorge Martin (in Aprilia), per prendere Marc Marquez. La Ducati ha perso anche lo storico Team Pramac, che dalla prossima stagione correrà con la Yamaha.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“Sono molto contento dei risultati ottenuti in questo weekend. Ho pensato molto durante la pausa, soprattutto per capire dove fosse possibile fare quel passo in avanti e fare altro. Ho rivisto tutti i miei ritmi, guardando le gare. Mi sono reso conto che avevo sempre la possibilità di salire sul podio, ma sono sempre partito lontano in griglia e molte volte abbiamo perso in qualifica – ha detto Bastianini così come riportato da AS.com – Quindi, questo fine settimana mi sono concentrato sul time attack ed è stato un buon approccio. Sabato abbiamo ottenuto la prima vittoria Sprint e domenica la prima dell’anno nelle gare ‘lunghe’. Sono molto felice per questa vittoria e per questo design per il 75° anniversario della MotoGP. Al momento non mi considero un candidato per il titolo. Sia Pecco che Jorge hanno dimostrato più costanza. Questi due piloti sono sempre lì davanti. A volte ho un buon feeling e a volte rimango indietro. Se voglio essere un contendente al titolo, devo migliorare in questo senso e devo essere più costante. Questo è un buon punto di partenza e voglio continuare sulla stessa scia per il resto del campionato. Se a fine stagione ne avrò l’opportunità, vedremo.”

Dichiarazioni Enea Bastianini Scelta Ducati Martin e Bastianini out e Marc Marquez in

“Non ho capito la scelta della Ducati. Hanno perso due piloti come me e Jorge (Martin), ma rispetto la decisione. Per quanto riguarda la KTM, sarà una buona moto per me, ma non l’ho provata. L’ho visto tante volte in pista, ma fino a quando non lo proverò non riuscirò a capire meglio, se avrò punti più forti rispetto alla Ducati.”

