MotoGP | Marc Marquez: “Differenze tra Honda e Ducati, non ne parlo in pubblico”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez dopo 11 anni di Honda, è salito sulla Ducati nei test post-gp di Valencia e risalirà in sella alla Desmosedici GP 23 a Sepang dal sei all’otto febbraio 2024.

Intervistato da DAZN Spagna, l’otto volte iridato ha parlato del primo approccio con moto e Team Gresini ma non ha voluto parlare delle differenze tra Honda e Ducati ed ha precisato che non lo farà in pubblico.

Ecco cosa ha detto il #93 che sarà presentato insieme a suo fratello Alex Marquez il prossimo 20 gennaio al Cocoricò di Riccione.

Dichiarazioni Marc Marquez Debutto Ducati MotoGP

“Ero nervoso e avevo le farfalle nello stomaco. È stato un grosso cambiamento. Poi però mi sono rilassato. Ho trascorso la giornata cercando di capire tutto con il mio nuovo gruppo e con la mia nuova moto. Sali sulla moto che ha vinto il titolo e quindi sta a te fare un buon lavoro. È stata una giornata di adattamento, soprattutto per quanto riguarda la posizione sulla moto. Abbiamo cambiato alcune cose dato che in alcune parti non mi sentivo del tutto a mio agio ma ero veloce. Ho capito la moto e come gestire le varie cose. Ho ancora tanto da imparare, magari non per andare più forte ma per essere più consistente e molto più sicuro.”

Dichiarazioni Marc Marquez Honda Vs Ducati MotoGP

“Non mi piace fare dei paragoni tra le moto, specialmente in pubblico. È una moto diversa, con uno stile di guida diverso. Sono riuscito ad adattarmi più velocemente di quanto mi aspettassi dato che mi sono sentito subito molto bene. Le sensazioni sono state buone e il tempo sul giro è arrivato senza andare troppo alla ricerca di questo. Alla fine abbiamo montato delle gomme morbide nuove e anche in questo caso le sensazioni sono state buone.”

