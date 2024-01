MotoGP | Il Team VR46 di Valentino Rossi svelerà la nuova livrea a fine gennaio

MotoGP Ducati VR46 Racing Team – La stagione 2024 non è ancora iniziata, ma manca poco ai primi test di Sepang (in programma dal 6 all’8 febbraio, ndr) e iniziano a trapelare le prime date per le presentazioni.

Il 20 gennaio sarà presentato il Team Gresini con la novità Marc Marquez. La presentazione avverrà al Cocoricò di Riccione.

Successivamente (il 22 gennaio, ndr) a Madonna di Campiglio sarà presentato il Team ufficiale Ducati con Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini (la casa di Borgo Panigale presenterà anche la squadra Superbike e quella Motocross, ndr).

Il 24 gennaio anche se la data non è stata ancora ufficializzata dal Team (lo riporta tmcblog.com), verrà presentato il Team di Valentino Rossi, che avrà al posto di Mooney come main sponsor Pertamina Enduro. Sulle Desmosedici GP 23 del Team VR46 il confermato Marco Bezzecchi e la new entry Fabio di Giannantonio.

Il neonato Team Trackhouse Aprilia che schiererà Miguel Oliveira e Raul Fernandez sarà presentato il 26 gennaio.

