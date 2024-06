MotoGP | KTM, Acosta promosso: in ufficiale nel 2025

MotoGP Red Bull KTM Factory Team – “Tornare a vestire il colore arancione è come tornare a casa”, ha dichiarato Pedro Acosta che oggi è stato promosso nel team ufficiale a partire dal 2025 e oltre. Il pilota spagnolo non ha deluso le aspettative all’inizio di questa stagione dove ha già collezionato 5 podi (considerando anche le Sprint Race), battendo più di una volta i piloti ufficiali Brad Binder e Jack Miller.

Dichiarazioni Pedro Acosta, promozione team ufficiale KTM

“Per me era importante restare con KTM e vedere l’intero progetto e la storia crescere. Quindi, è bello andare avanti per il futuro: vestire in arancione è come tornare a casa. Il modo in cui stanno spingendo e migliorando negli ultimi due anni è ciò che mi sta spingendo a rimanere per i prossimi due anni”

Dichiarazioni Francesco Guidotti, Team Manager Red Bull KTM

“Nelle corse non si può mai stare fermi o rallentare e la storia di Pedro è rara. Possiamo quasi definirlo un talento generazionale per quello che ha realizzato finora. È chiaro che ora è uno dei nomi più caldi della MotoGP e per il 2025 sarà interessante vederlo e lavorare con lui in modo più vicino. Lo standard è altissimo in questo sport per molte cose: le moto, le gomme, l’attrezzatura e le squadre. Quindi, distinguersi così rapidamente significa qualcosa di molto speciale. Penso che dobbiamo anche dare credito alla sua attuale squadra nel box accanto, per aver dato a Pedro la possibilità di mostrare cosa può fare”