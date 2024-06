MotoGP | Gp Mugello Sprint Race, Bagnaia: “Abbiamo fatto paura”

GP Italia Mugello MotoGP 2024 Ducati – Pecco Bagnaia dopo tre Sprint Race chiuse nella ghiaia, si è aggiudicato quella del Gran Premio d’Italia corsa al Mugello.

Il due volte iridato della MotoGP ha vinto di forza, tagliando il traguardo con oltre un secondo di vantaggio su Marc Marquez giunto secondo al traguardo. Complice la caduta di Jorge Martin, si porta a 27 lunghezze dallo spagnolo del Pramac Racing.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“Abbiamo fatto paura, il passo è stato incredibile, sono veramente contento, ci voleva non solo per me ma per tutti, il sabato porta punti ed era fondamentale tornare a vincere. Per quanto riguarda le gomme il problema è stato più dietro che davanti, dietro ha retto bene. Aspettiamo di vedere bene il meteo e poi decideremo. Partire dietro complica un pò le cose (domani partirà quinto dopo la penalità di ieri, ndr), ma se dovessi partire come oggi potrei arrivare primo alla prima curva. Era fondamentale vincere dopo Barcellona e farlo in questo modo è più bello. Quando ho visto Martin mi sono detto che potevo rallentare, ma quando ho visto che Marc (Marquez) era ad un secondo ho nuovamente spinto per stare sul 46.0. Non era facile perché oggi faceva caldo e la gomma davanti negli ultimi giri tendeva a chiudere.Il pubblico è incredibile, la motivazione alta, sono fantastici, non mi piacciono i fischi, ma non è una cosa che posso controllare. L’inno è partito dal pubblico, abbiamo un bellissimo inno e questo aiuta a renderlo emozionante. Domani? Mi aspettavo più drop sul posteriore, domani gireremo più piano, il problema è stato davanti, negli ultimi giri è stata tosta inserire ma sicuramente la media ci aiuterà. Con un calore del genere correre è un qualcosa di incredibile. Quando arrivi in griglia la motivazione è incredibile, la pista mi piace, mi trovo molto bene. L’inno cantato come oggi mi emoziona molto e fa la differenza.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Commento Decisione Penalità Gp Italia Mugello MotoGP 2024

“La mia penalità è ridicola, lo abbiamo dimostrato con la telemetria, ne stanno succedendo tante di cose ridicole, ieri ad esempio c’è stato un caso identico al mio ma non hanno fatto nulla, così come lo scorso anno in qualifica. Nessun pilota è contento della situazione degli Stewards, servirebbe un cambio, vedremo se avverrà. A Portiamo siamo caduti io e Marc (Marquez) e mi è stato detto che non mi avevano penalizzato perchè ero caduto anche io. Oggi nella caduta di Enea (contatto con Jorge Martin), è caduto solo lui, ma non hanno dato nessuna penalità. Non c’è un filo logico. Basti pensare che ieri, mentre stavamo facendo un discorso dove spiegavamo e dove stavano capendo, è uscito il comunicato delle tre posizioni. Prendono delle decisioni veramente discutibili.”

Foto: Valter Magatti

4.6/5 - (41 votes)