MotoGP | GP Austin, Di Giannantonio: “Gran serata ospiti degli Houston Rockets”

MotoGP GP Austin Ducati VR46 Racing Team – Fabio di Giannantonio insieme al VR46 Racing Team ha vissuto una bellissima serata di NBA ospite degli Houston Rockets.

Il pilota romano dopo essersi divertito tornerà in pista per cercare di ricucire il gap visto a Portimao, weekend dove per la prima volta tra test pre-season e gara del Qatar, si è trovato più in difficoltà.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Preview GP Austin MotoGP 2024

“Una gran serata ospiti degli Houston Rockets insieme a tutto il Team. Che atmosfera davvero incredibile e che show. Siamo arrivati qui a Austin davvero carichi e non vedo l’ora di tornare al lavoro. A Portimao, per la prima volta in questa stagione, considerando anche la pre season, ci siamo forse trovati un po’ in difficoltà. Torniamo sui dati e ricuciamo il gap.”

