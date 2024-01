MotoGP | Il Team Gresini augura Buon Anno con i fratelli Marquez

MotoGP Ducati Gresini – Il Team Gresini ha postato sui social una foto scattata a Valencia dove c’è la squadra al completo.

La novità del 2024 è senza ombra di dubbio Marc Marquez in Ducati, proprio nel Team del compianto Fausto. Sin dai primissimi giri di Valencia l’otto volte iridato ha ritrovato il sorriso perso dopo il terribile incidente di Jerez 2020 (a cui sono seguite ben quattro operazione al braccio destro, ndr) e anche a causa della scarsa competitività della Honda.

L’appuntamento è al Sepang International Circuit dal sei all’otto febbraio (clicca qui per il programma completo dei test MotoGP 2024), primo test di una stagione che si pre-annuncia tra le più spettacolari degli ultimi anni.

There you go. Happy new year from the #GresiniFamily 😈😈😈 pic.twitter.com/DI6htRFw9m

— Gresini Racing (@GresiniRacing) January 1, 2024