MotoGP | Idemitsu Honda LCR, Nakagami: “Punto alla prima vittoria”

Presentazione Idemitsu Honda LCR Team – Questa mattina è stata presentata la Honda RC213V del team Idemitsu con la quale gareggerà Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese, alla sua settima stagione nel team, punta a conquistare la sua prima vittoria nella classe regina.

Dichiarazioni Takaaki Nakagami, presentazione Idemitsu Honda LCR

“Sono molto entusiasta di iniziare una nuova stagione con il team, durante l’inverno ho lavorato sulla mia preparazione fisica in modo da essere pronto a fare molti giri durante i test in Sepang e non vedo l’ora di correre in Qatar. Questa sarà la mia settima stagione in MotoGP, ho molta esperienza sulla Honda e nello stesso team quindi conosco tutti. Ogni anno la moto si evolve ed è sempre più veloce e il mio punto di forza è individuare le differenze. Per quest’anno vorrei vincere delle gare, conquistare la mia prima vittoria ma anche salire sul podio, devo concentrarmi su me stesso per ottenere questi traguardi”