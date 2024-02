MotoGP | LCR Honda, Zarco: “Ho visto i cambiamenti sulla moto, pronto a divertirmi”

Presentazione CASTROL Honda LCR 2024 – Questa mattina il team CASTROL Honda LCR ha presentato la nuova RC213V con la quale gareggerà il nuovo arrivato Johann Zarco. L’ex pilota Ducati Pramac si è detto fiducioso di poter portare il team nella TOP 10 del Mondiale 2024.

Dichiarazioni Johann Zarco, presentazione CASTROL HONDA LCR

“L’anno scorso ho capito che posso divertirmi anche nei momenti difficili. Inizio il 2024 in ottima forma, sembra che Honda abbia fatto molti cambiamenti e sono pronto a divertirmi. Il mio punto forte è che riesco ad analizzare quello che fanno gli altri piloti, anche tra i piloti Honda. Voglio cercare di stare al top o almeno avere l’opportunità di pensare che posso lottare per il podio o anche per qualcosa di più. Con la nuova moto ho questa motivazione e sento che è possibile, non posso dire chiaramente il target ma sento che posso portare il team in TOP 10 nella classifica mondiale. Il vantaggio di essere in un team satellite rispetto ad uno Factory è che c’è più contatto con i meccanici ed i tecnici, pur avendo la moto factory. C’è meno pressione nel team ma abbiamo il materiale migliore”