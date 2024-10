MotoGP | Gp Thailandia, Michelin: “Pista severa per le gomme”

MotoGP 2024 GP Thailandia Buriram Michelin – Il Motomondiale archiviata la gara di Phillip Island si dirige a Buriram, dove domenica al Chang International Circuit è in programma il Gran Premio di Thailandia, 18esima tappa della MotoGP 2024.

La gara si svolge tra le gare di Phillip Island in Australia e Sepang in Malesia. Un periodo di gare molto intenso a fine stagione, prima del gran finale di Valencia in Spagna, che si svolgerà dal 15 al 17 novembre. Il Campionato 2024, con il suo mix di gare molto diverse tra loro, ha già permesso a Michelin Motorsport di dimostrare le prestazioni dei suoi pneumatici su circuiti con caratteristiche a volte difficili e opposte.

Situato nel nord del paese, a circa 500 km dalla capitale Bangkok, il Chang International Circuit si trova in una regione calda e umida, soprattutto in questo periodo dell’anno. La natura del suo manto stradale, così come il suo layout di 4,554 km con cinque curve a sinistra e sette a destra, insieme a due rettilinei, il più lungo dei quali raggiunge il chilometro, offrono condizioni estremamente difficili per gli pneumatici. Per selezionare gli pneumatici, gli uomini della casa francese si sono affidati ai dati delle gare passate, ma anche agli ottimi risultati ottenuti nello stesso circuito nel 2023.

I piloti avranno a disposizione tre pneumatici anteriori simmetrici in mescola Soft, Medium e Hard, mentre per il posteriore potranno scegliere tra Medium e Hard, entrambi asimmetrici. L’opzione Hard all’anteriore e i due pneumatici posteriori beneficeranno di una struttura interna più rigida.

In caso di pioggia, Michelin offrirà le sue gomme rain in mescola Soft e Medium per l’anteriore e il posteriore, quest’ultimo rinforzato anche sul lato destro, come le slick.

Dichiarazioni Piero Taramasso, Responsabile due ruote, Michelin Motorsport GP Thailandia Buriram

“Il livello di prestazioni che abbiamo visto qui solo un anno fa ci ha portato a riutilizzare gli stessi tipi di pneumatici, ma con alcune modifiche agli pneumatici anteriori. L’anno scorso, grazie a un pacchetto particolarmente ben adattato, abbiamo assistito a uno spettacolo eccezionale con grandi battaglie in pista. Viste queste prestazioni e i record battuti in tutto il mondo dall’inizio della stagione, abbiamo aumentato leggermente la rigidità delle tre mescole di pneumatici anteriori e rafforzato anche la struttura interna della mescola Hard. Le gomme posteriori erano già in questa configurazione l’anno scorso, quindi le stiamo riutilizzando così come sono. Che si tratti di grip, trazione, stabilità in frenata o usura, dobbiamo fornire pneumatici che funzionino bene in tutti i settori. Nel Tissot Spint 2023, con temperature dell’asfalto di 45°C (30°C di aria) e 60% di umidità, quasi tutti i nostri partner hanno scelto le slick a mescola media sia per l’anteriore che per il posteriore che hanno funzionato molto bene. La domenica tutti i piloti (tranne Alex Marquez) hanno scelto una mescola posteriore Hard, e abbiamo assistito ad uno splendido Gran Premio, con molti cambi di posizione e attacchi costanti. E con il nostro stanziamento per il 2024, crediamo che lo spettacolo si ripeterà quest’anno!”

