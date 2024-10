MotoGP | Gp Thailandia, Acosta: “Sono ancora dolorante”

MotoGP Gp Thailandia KTM GASGAS – Pedro Acosta è reduce da tre gare molto difficili, le due di Motegi (Sprint e gara “lunga” della domenica, ndr) e la Sprint di Phillip Island.

In tutte e tre è finito a terra, ma il “volo” più doloroso è stato quello australiano, un highside piuttosto violento dove lo spagnolo ha riportato un trauma alla spalla sinistra, fortunatamente niente di rotto.

Il rookie della KTM a qualche giorno di distanza è meno dolorante, ma dovrà sottoporsi ad un controllo medico giovedì per capire se sarà in grado di partecipare al Gran Premio di Thailandia. Ecco cosa ha detto il pilota di Mazarron.

Dichiarazioni Pedro Acosta Preview Gp Thailandia MotoGP 2024

“Sto migliorando a poco a poco, sono ancora un po’ dolorante ma le cose stanno migliorando. Ho avuto un weekend difficile in Australia e spero di essere al 100% della forma in Thailandia. Dovrò sottopormi a un controllo medico per vedere se sarò “fit” o meno, ma se lo sono, affronteremo un nuovo weekend con lo stesso entusiasmo e lo stesso lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi mesi. Forza!”

