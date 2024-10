MotoGP | Gp Thailandia Gara: Bagnaia vince e accorcia su Martin, Acosta a podio

MotoGP Gp Thailandia Gara – Pecco Bagnaia ha dimostrato il carattere da Campione del Mondo al Chang International Circuit di Buriram, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il #1 della Ducati dopo il terzo posto della Sprint corsa sabato era a -22 dal leader della classifica iridata Martin e a complicare i piani del piemontese della Ducati è arrivata anche la pioggia.

Nel warm up bagnato non aveva brillato (aveva chiuso nono a +1.004s dalla vetta occupata da Marc Marquez, ndr), mentre in gara ha dapprima lasciare sfogare Jorge Martin e poi ha risposto con traiettorie perfette agli attacchi di Marc Marquez, andando a vincere la nona gara “lunga” della stagione, 27esima in MotoGP, 37esima in carriera. Questo successo lo porta a -17 da Martin quando mancano due gare alla fine della stagione, Malesia e Valencia.

Sul podio Martin e uno straordinario Pedro Acosta (rookie KTM Team GASGAS Tech3), che dopo cinque zeri consecutivi centra il quinto podio della stagione su una pista resa insidiosissima dalla pioggia.

In lotta per la vittoria c’era anche Marc Marquez, ma l’otto volte iridato è caduto a metà gara mentre si preparava ad attaccare Bagnaia per la terza volta, le prime due senza successo. Alla fine è risalito in sella chiudendo 11esimo.

Bellissima la gara di Fabio di Giannantonio (ultima gara per il romano del VR46 Racing Team, che si opererà alla spalla sinistra e che salterà le ultime due gare della stagione, ndr) giunto quarto al traguardo dopo una grande rimonta dalla terza fila.

Dietro al pilota romano hanno chiuso le KTM Factory di Jack Miller e Brad Binder, seguite dall’Aprilia di Maverick Vinales e dalla migliore delle moto giapponesi, la Honda del Team LCR del francese Johann Zarco. In Top Ten anche Aleix Espargarò con l’Aprilia e Alex Marquez con la Ducati GP 23 del Gresini Racing. Quest’ultimo aveva iniziato malissimo la giornata scivolando nel “sighting lap”. E’ tornato di fretta con lo scooter ai box per riprendere la seconda moto, preparata in fretta e furia dai meccanici.

A punti oltre al sopracitato Marc Marquez, anche Luca Marini (Repsol Honda), 12esimo, Takaaki Nakagami (Honda LCR), Enea Bastianini (Ducati Factory, scivolato e poi risalito in sella, ndr) e Joan Mir (Repsol Honda).

Quest’ultimo è stato buttato a terra da Marc Marquez, così come accaduto a Fabio Quartararo, questa volta però è stato Franco Morbidelli (penalizzato poi con un long-lap penalty e successivamente a terra, ndr) a far cadere il francese della Yamaha, autore di una bellissima parte di gara (partiva dalla seconda fila, sesto tempo, ndr) e che dopo la caduta è tornato in sella chiudendo 16esimo.

Non hanno tagliato il traguardo anche Marco Bezzecchi, scivolato senza conseguenze, Raul Fernandez, Lorenzo Savadori (doppia caduta per il pilota Aprilia Trackhouse) e Alex Rins (Yamaha).

