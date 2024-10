MotoGP | GP Thailandia Day 1, Quartararo: “Ho sensazioni contrastanti”

MotoGP GP Thailandia Monster Energy Yamaha – Venerdì complicato per i piloti del team Monster Energy Yamaha. Fabio Quartararo ha concluso in dodicesima posizione mentre Alex Rins ha chiuso sedicesimo. Entrambi dovranno passare per il Q1 per garantirsi l’accesso in Q2.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Prove GP Thailandia

“Non è stato un venerdì super positivo per noi, il ritmo era ok. Stavo spingendo come un matto dal 1° giro, ma si vede che ci manca un po’ di grip durante il time attack. Non siamo riusciti ad essere abbastanza veloci da essere tra i primi 10. Ho sensazioni contrastanti: non mi aspettavo di avere un passo così veloce, ma non mi aspettavo nemmeno di essere così lontano dal primo nel time attack”

Dichiarazioni Alex Rins, Prove GP Thailandia

“Non è stata una giornata facile, di sicuro, era difficile da gestire. La sessione mattutina non è stata male, mi sentivo bene, soprattutto considerando che l’anno scorso non ho girato qui. Nelle FP1 ero lontano dal primo, ma il primo feeling in pista è stato buono. Questo pomeriggio è stata dura, dobbiamo continuare a lavorare”