MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Bezzecchi: “Siamo competitivi”

MotoGP GP Thailandia Ducati VR46 Racing Team – Giornata positiva quella di Marco Bezzecchi al Chang International Circuit di Buriram, tracciato che ospita il Gran Premio della Thailandia.

Il pilota riminese del VR46 Racing Team dopo l’opaco weekend australiano di Phillip Island ha iniziato con il miglior tempo nelle libere e il nono nelle pre-qualifiche, nono posto che gli ha garantito l’accesso diretto in Q2.

Messo alle spalle il terribile incidente di Phillip Island con Maverick Vinales a cui sono seguite molte polemiche, il “Bez” si è concentrato sul lavoro, chiudendo in modo positivo la giornata.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 Gp Thailandia MotoGP 2024

“Nel complesso direi bene, come sempre l’obiettivo del venerdì è la Q2 diretta. Stamattina sono partito subito forte, poi nel pomeriggio, quando ho messo l’opzione più morbida di mescola dietro, ho fatto più fatica. In queste condizioni sono costretto ad inseguire, sono più in difficoltà a livello di inserimento con i freni, prima parte di accelerazione e la moto non curva. Qui, come a Mandalika, abbiamo la dura sul davanti, perfetta per la staccata, ma poi con il sottosterzo non mi aiuta. Il bilancio rimane positivo, siamo competitivi e torniamo sui dati per la Sprint di domani.”

5/5 - (16 votes)