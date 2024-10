MotoGP | GP Thailandia Day 1, Marini: “Incredibile quanto siamo tutti vicini”

MotoGP GP Thailandia Repsol Honda – Luca Marini ha commentato la prima giornata di prove del Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota pesarese della Honda ha concluso la prima giornata in 17a posizione con il best-lap personale di 1’30.138, a 0.973s dalla prima posizione occupata da Marc Marquez.

Il #10 della casa giapponese ha spiegato come il minimo errore si paghi in termini di posizioni in classifica, visto che i primi 18 sono racchiusi in un solo secondo.

Dichiarazioni Luca Marini Day 1 GP Thailandia Honda Repsol MotoGP 2024

“È sempre incredibile quanto sia vicina la MotoGP, fare un buon giro è davvero importante e anche la più piccola differenza può cambiare molto la tua posizione. Non sono riuscito a fare un giro così buono oggi, quindi abbiamo ancora un po’ di margine per migliorare domani. Abbiamo trascorso un bel po’ di tempo a provare cose diverse con la moto, con un occhio al prossimo anno. Ci sono ancora alcuni punti da capire, ma abbiamo trovato alcuni aspetti positivi, soprattutto in frenata con queste modifiche. Devo anche lavorare sulla mia guida, per continuare a migliorarla man mano che la moto si evolve. Non vedo l’ora di fare di più domani.”

