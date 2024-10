MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Martin: “Non vedevo l’ora di tornare in moto”

MotoGP GP Thailandia Ducati Pramac – Jorge Martin ha chiuso al secondo posto le pre-qualifiche del Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il leader della classifica iridata ha dovuto “combattere” con una Ducati un pò “nervosa”, ma si è detto comunque soddisfatto della velocità. Con il suo Team (Pramac Racing) lavorerà per rendere la moto più “docile”. Ecco cosa ha detto “Martinator” ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“Non mi piace molto toccare la moto nei turni, oggi volevo girare. Ho fatto delle mosse per abituarmi alla moto e capire il limite. Ho fatto due run, il time attack non è andato male, ma domani sarà dura, Marc (Marquez), Enea (Bastianini) e Pecco (Bagnaia) sono molto veloci. Non vedevo l’ora di tornare in moto, tutti i giorni di pausa ci pensi (al Mondiale, ndr), la mente si dedica ad immaginare cosa succede. Quando guido non penso più, sono contento. Sono l’unico che ha usato la hard usata, è difficile decidere anche per me, la media era buona. Il passo era più forte di 4/5 decimi dell’anno scorso e penso che per domenica la hard è una buona opzione. La moto era molto stabile fino ad un certo punto ma dopo era come un cavallo, per fermarla è troppo fisico. Lavoreremo sul setup per renderla più tranquilla. E’ importante farlo, perché gli ultimi giri saranno tosti.”

