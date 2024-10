MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Marc Marquez: “Se c’è la possibilità provi sempre a vincere”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez è stato il più veloce delle pre-qualifiche del Gran Premio della Thailandia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2024.

L’otto volte iridato del Gresini Racing ha anche stabilito il nuovo record del Chang International Circuit, 1:29.165, che gli ha permesso di battere Jorge Martin ed Enea Bastianini.

Il prossimo pilota Ducati Factory proverà a migliorare ancora, soprattutto al T2, dove perde rispetto ai migliori. Ecco cosa ha detto lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 Gp Thailandia MotoGP 2024

“Se hai la possibilità di sorpassare e vincere ci provi sempre, a volte fai una strategia e non viene bene, altre volte sì, come in Australia. Qui il passo è buono, mi sento abbastanza bene anche se nel T2 perdiamo troppo. Domani proviamo a fare una bella qualifica. La differenza più grande è stata in Austria, partire il venerdì già competitivo mi fa essere più tranquillo ma dopo il punto di crescita nel weekend è meno. Ma preferisco così! La gomma davanti devo provarla domani bene, oggi ho provato tutto il turno con la dura davanti, sembra che va abbastanza bene, il problema è che non la conosciamo come l’altra. In staccata c’è meno feeling e questo ti può fare sbagliare.”

