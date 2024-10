MotoGP | Gp Thailandia Day 1, Acosta: “Felice di essere tornato in moto”

MotoGP Gp Thailandia KTM GASGAS – I pochi giorni tra il GP d’Australia e quello di Thailandia sono stati fondamentali per Pedro Acosta, che ha potuto prendersi cura del suo corpo e iniziare il processo di recupero.

Con il dolore alla spalla sinistra ormai attenuato, il rookie della KTM è tornato in pista venerdì mattina. La prima sessione di prove libere è stata dedicata a capire come gestire il dolore e ad adattare il setup della moto per migliorare la sua posizione in sella. Dopo venti giri, il giovane “squalo” di Mazarron ha trovato un buon feeling, ottenendo il settimo tempo con un 1’30.906.

Il pomeriggio è stato intenso e incredibilmente serrato, con diciassette piloti racchiusi in meno di un secondo. Acosta è riuscito a trovare il giro buono chiudendo in 1’29.602 e rientrando nella top 10 finale e l’accesso diretto alla Q2.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 Gp Thailandia MotoGP 2024

“Sono davvero felice di essere tornato in moto! La spalla va bene; ci sono voluti alcuni giri per scaldarla a dovere, ma una volta fatto, il dolore era gestibile. La FP1 è servita per capire come avremmo potuto guidare con la spalla, magari adattando la moto per sentirmi più comodo in frenata. Nelle pre-qualifiche mi sono sentito bene, sono contento di aver concluso nella top 10. Vediamo come possiamo affrontare il sabato, che sarà fisicamente più impegnativo per noi.”

