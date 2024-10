MotoGP | GP Thailandia Day 1, Bastianini: “Manca qualche dettaglio”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Enea Bastianini ha chiuso la prima giornata del Gran Premio della Thailandia in terza posizione.

Dopo il sesto posto ottenuto nella sessione mattutina, la “Bestia” ha risalito la china nelle pre-qualifiche arrivando a 0.162s dal miglior tempo ottenuto da Marc Marquez.

Nei giorni precedenti il weekend di gara il #23 della Ducati aveva sottolineato l’importanza della qualifica e il terzo posto lo porta direttamente in Q2. Ecco cosa ha raccontato a Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Day 1 GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“La sessione è andata abbastanza bene, stamattina non avevo una grande fiducia, oggi meglio ma come ritmo ci manca qualcosa. Mi manca stabilità, non freno come i due più forti che sono Martin e Marquez, mi auguro che per domani ci arriviamo. Manca poco, dettagli. E’ un po’ di gare che la moto fa perno davanti e non riesco a scaricare il posteriore ma è qualcosa che possiamo trovare.”

