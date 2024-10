MotoGP | GP Thailandia Day 1, Di Giannantonio: “Fisicamente qui è davvero tosta”

MotoGP GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 – Venerdì piuttosto complicato per Fabio Di Giannantonio a Buriram. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46, alla sua ultima gara stagionale (la prossima settimana dovrà sottoporsi ad un intervento alla spalla, ndr), ha concluso il turno di Prove in sedicesima posizione e domani dovrà dare tutto per garantirsi l’accesso in Q2.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Prove GP Thailandia

“Fisicamente è davvero tosta qui! Non mi aspettavo di fare così fatica, ma con tante curve a destra sto soffrendo. Non riesco a stare sulla moto come vorrei, a livello di posizione intendo e non riesco a frenare forte ed essere competitivo. Un peccato, perché in Australia mi sentivo bene, invece qui abbiamo fatto un passo indietro, siamo lontani dai più forti. In ogni caso non molliamo, non siamo efficaci a livello di guida, ma continuiamo a lavorare per fare una bella gara”