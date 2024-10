MotoGP | GP Thailandia Day 1, Bagnaia: “Avevamo preso la strada sbagliata”

MotoGP GP Thailandia Ducati – Pecco Bagnaia non ha iniziato al meglio la prima giornata di prove al Chang International Circuit di Buriram, teatro della 18esima tappa della MotoGP 2024.

Il due volte iridato della MotoGP un pò come era successo a Phillip Island aveva preso la “strada sbagliata”, ma prima del time-attack d’accordo con la squadra hanno preso la direzione opposta ed ha funzionato.

Con 20 punti da recuperare a Jorge Martin (oggi secondo, ndr) e con un Marc Marquez in forma (dopo la vittoria di Phillip Island è arrivato il miglior tempo di giornata, ndr), il piemontese non può più permettersi di perdere terreno. Oggi ha chiuso quarto ma già dalle qualifiche dovrà fare qualcosa in più se vorrà difendere il Titolo.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Day 1 GP Thailandia Ducati MotoGP 2024

“Come ci è successo nello scorso fine settimana a Phillip Island, avevamo preso una strada sbagliata nel turno di Practice. Prima del time attack siamo andati nella direzione opposta ed ha funzionato; sono quindi contento, perché abbiamo anticipato un po’ i tempi rispetto al lavoro di messa a punto, ed essere a posto è sicuramente positivo. Il time attack è stato buono, soprattutto in quanto non è stato un giro realmente pulito. L’obiettivo era comunque di stare nei primi dieci, quindi vedremo cosa riusciremo a fare per migliorare ulteriormente domani mattina.”

