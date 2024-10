MotoGP | GP Thailandia Day 1, Vinales in Top 5: “Sembrava di guidare sul ghiaccio”

MotoGP GP Thailandia Aprilia Racing – Giornata di alti e bassi per il team di Noale. Dopo un primo turno di prove libere difficile, Maverick Vinales si è riscattato nelle Prove, conquistando il quinto tempo e garantendosi così l’accesso in Q2.

Dopo la caduta di questa mattina, Aleix Espargarò ha effettuato alcuni esami presso l’ospedale di Buriram che non hanno riscontrato fratture. Sarà ancora visitato domani al Centro Medico per valutare il fit.

Dichiarazioni Maverick Vinales, Prove GP Thailandia

“Le condizioni erano difficili, le sensazioni non erano del tutto buone perché non c’era grip, ed è complicato guidare la moto, sembra di essere sul ghiaccio. Fortunatamente, sono riuscito a fare un giro veloce che mi ha permesso di accedere in Q2. Abbiamo fatto dei cambiamenti durante la practice che ci hanno fatto fare un passo avanti. Quindi, abbiamo un’idea della strada da seguire”