MotoGP | Gp Thailandia, Bezzecchi: “Bello poter tornare subito in pista”

MotoGP GP Thailandia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi dopo l’opaco weekend australiano di Phillip Island è pronto a tornare in sella a Buriram, tracciato che ospita il Gran Premio della Thailandia, 18esima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota riminese del VR46 Racing Team pur essendo competitivo, aveva raccolto due “zeri” pesanti a Phillip Island. Nella Sprint Race c’era stato il terribile incidente con Maverick Vinales a cui sono seguite molte polemiche, mentre nella gara “lunga” della domenica era scivolato.

Tornare subito in sella permetterà al “Bez” di resettare tutto e di concentrarsi per le ultime tre gare in sella alla Ducati del VR46 Racing Team, che lascerà a fine stagione per l’Aprilia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Thailandia MotoGP 2024

“Non ci lasciamo alle spalle un weekend facile, ma il bello di tante gare di fila è proprio quello di poter resettare subito e tornare al lavoro in tempi brevi. Da un lato dobbiamo riconoscere che in Australia siamo comunque stati competitivi, anche se poi non abbiamo raccolto nulla. Torniamo sui dati, le condizioni climatiche e dell’asfalto saranno differenti, la pista è molto bella e particolare e l’obiettivo è stare lì nella scia dei più forti.”

5/5 - (16 votes)