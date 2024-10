MotoGP | Gp Australia, Vinales: “Aspetto ancora le scuse di Bezzecchi”

MotoGP GP Australia – Non accenna a placarsi la polemica tra Maverick Vinales e Marco Bezzecchi scatenata dall’incidente avvenuto nella Sprint Race del Gran Premio d’Australia clicca qui per vedere il video dell’incidente tra Bezzecchi e Vinales.

Sabato lo spagnolo aveva chiesto una penalità per il riminese (è poi arrivato un long-lap penalty), con quest’ultimo che ai microfoni di Sky Sport dopo la gara “lunga” della domenica aveva detto che lui non avrebbe mai fatto il dito “medio” ad un pilota a terra .

Non è mancata la risposta del #12 dell’Aprilia che ha detto di aspettare ancora le scuse del pilota del VR46 Racing Team. Ecco le parole dello spagnolo ” rilasciate ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Maverick Vinales Incidente con Marco Bezzecchi Vinales Gp Australia MotoGP 2024

“Voglio chiarire che non ho detto ‘se non penalizzano Bezzecchi sarà guerra’ ma ho detto ‘se non penalizzeranno Bezzecchi sapremo qual’è il metro di giudizio, allora io andrò contro agli altri’. Ho visto che gli steward hanno fatto il loro lavoro e hanno messo un limite all’aggressività. Sto ancora aspettando che Bezzecchi mi venga a chiedere scusa, ieri mi ha detto che sarebbe venuto al box, ma ancora non l’ho visto. Comunque voglio precisare che ho frenato dove freno sempre, non prima. Ho sentito dire cose strane, se sapete fare le gare, mettetevi la tuta e venite al mio posto.”

