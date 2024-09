MotoGP | GP Test Misano, Bezzecchi: “Serve step in qualifica e nella Sprint”

MotoGP GP Misano Ducati VR46 Racing Team – Dopo il quinto posto nella gara di casa, Marco Bezzecchi è sceso in pista per una giornata di test al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il “Bez” si è detto soddisfatto delle prove di setting ed ha provato anche la nuova gomma anteriore Michelin. Il #72 della Ducati ha anche parlato del sistema radio che dovrebbe essere introdotto nel 2025.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Test IRTA Post Gp Misano MotoGP 2024

“E’ stato un buonissimo test, mi sono divertito e 2/3 cose positive le abbiamo trovate e spero possano servire sia per la prossima gara di Misano che per il resto del Campionato. Purtroppo quest’anno ogni pista è stato un nuovo inizio. In qualche circuito ho faticato di più e in altre di meno, ma di base si faticava. Qui abbiamo fatto un weekend discreto, una buona qualifica, una buona gara ma una Sprint non tanto buona. Spero che le cose possano andare meglio.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Nuova Gomma Anteriore Michelin Test IRTA Post Gp Misano MotoGP 2024

“La nuova gomma è interessante, anche se alla fine ho fatto solo otto giri. E’ abbastanza diversa, ho avuto un buon feeling con il freno da dritto, soprattutto, come se la carcassa fosse un pò più morbida, quindi fare molto angolo di piega con il freno è più difficile. Sembra che la moto sia più rigida e poi quando lasci il freno la moto cade dentro la curva. Bisognerà riprovarla, ma sembra buona.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Step da Fare Test IRTA Post Gp Misano MotoGP 2024

“Devo fare uno step il sabato sia nelle qualifiche che nella Sprint, dove faccio fatica. Questo aiuterebbe anche in gare, perchè i primi giri sono un pò come una gara Sprint. Adesso non ho l’esplosività della scorsa stagione, con le nuove gomme il dietro spinge sul davanti e finisco quella davanti e non riesco ad essere performante.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sistema Comunicazione Radio Test Misano MotoGP 2024

“Ho provato in passato il sistema radio, ma non si sentiva nulla. L’auricolare non si può mettere e hanno studiato un meccanismo che va sulle osso sotto all’orecchio, solo che a moto spenta si sente perfettamente, mentre quando sei i pista non si sente più nulla. Aleix (Espargarò) nel test ha provato qualcosa di diverso e magari le cose sono migliorate. Sistema bidirezionale? Secondo me in moto è difficile anche solo recepire il messaggio, non so se sarei in grado di ascoltarli. Andrebbe provato, non so se possa o no togliere la concentrazione.”

Foto: Valter Magatti

