MotoGP | Test Misano, Marc Marquez: ” La nuova gomma Michelin rappresenta un grande cambiamento”

MotoGP Ducati Gresini – Marc Marquez ha parlato dopo la giornata di test al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Domenica l’otto volte iridato aveva vinto la seconda gara consecutiva con la Ducati e durante il test ha fatto prove di setting e provato la nuova gomma anteriore della Michelin, che alla fine gli è piaciuta anche se è da migliorare.

Dichiarazioni Marc Marquez Test IRTA Post Gp Misano MotoGP 2024

“Nel test abbiamo utilizzato la moto che già avevamo, riprovando delle soluzioni che avevamo già usato in altre gare, con l’intento di escluderle e metterle da parte – ha spiegato Marquez al termine dei test di Misano – Abbiamo provato una piccola modifica, una sospensione, per essere pronti nel caso in cui si presentassero problemi. Nell’ultimo run, dove di solito si combinano le migliori soluzioni, ho guidato la moto di ieri. Quello che mi resta da perfezionare è ciò su cui voglio concentrarmi nelle prossime gare, ovvero migliorare il time attack.”

Dichiarazioni Marc Marquez Nuova Gomma Anteriore Michelin Test IRTA Post Gp Misano MotoGP 2024

“Ho testato la nuova gomma ed è decisamente diversa, rappresenta uno dei maggiori cambiamenti in termini di pneumatici. È molto stabile e funziona bene se freni tardi, ma nei primi giri, appena esci, ti dà la sensazione di non saper guidare la moto. La rendeva molto pesante. C’è bisogno di lavorare sulla flessibilità dello pneumatico. Chi deciderà se implementarlo? È una domanda interessante, non so se lo faranno tramite votazione tra i piloti o se lo introdurranno direttamente. Non ne ho idea.”

Sistema Comunicazione Radio Test IRTA Post Gp Misano MotoGP 2024

“Penso che si stiano concentrando solo sullo sviluppo del sistema di ricezione dei messaggi. Se la comunicazione fosse bidirezionale, sentiremo di tutto! Alcuni piloti stanno provando dispositivi che non vanno inseriti nelle orecchie, ma applicati esternamente, e devono essere testati a fondo per garantire la sicurezza.”

Foto: Valter Magatti

