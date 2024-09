MotoGP | Esclusiva, Guidotti parla di KTM, Acosta, Bastianini, Vinales e Marc Marquez

Motomondiale MotoGP 2024 – Al Misano World Circuit Marco Simoncelli abbiamo intervistato in esclusiva Francesco Guidotti, Team Manager della KTM.

Con l’ex Team Manager di Ducati Pramac abbiamo affrontato svariati argomenti, dal bilancio di più di metà stagione della casa austriaca, passando per Pedro Acosta, Enea Bastianini, Maverick Vinales e Marc Marquez.Ecco cosa ci ha raccontato.

Dichiarazioni Francesco Guidotti Bilancio 2/3 stagione KTM MotoGP

“Ci manca qualcosa, ci manca qualche risultato. Dal Mugello in poi ci si è resi conto che l’inizio era stato molto meglio di quello che sarebbe stato poi il proseguo, quindi abbiamo dovuto resettare un attimo i target e anche chiaramente le aspettative, però siamo in una condizione di pieno attacco perché comunque il test-team sta lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, chiaramente nel rispetto dei regolamenti e quindi della possibilità di poter girare e di poter provare. Da una parte siamo un po’ sotto le aspettative rispetto ai risultati in gara. Dal punto di vista del lavoro generale, di come abbiamo reagito a questa situazione, invece siamo molto contenti, durante il test abbiamo provato una moto versione futura con diversi particolari che non possiamo usare quest’anno, sia per ragione di regolamento, sia anche per ragione di approvvigionamento del materiale. Stiamo anche lavorando su molte parti che potremmo usare quest’anno, quindi fare ancora sviluppo e upgrade per quelle sette gare che rimangono per cercare di essere molto più vicini al gruppo di testa L’ultima parte di stagione è impegnativa per i viaggi, per la logistica, per i fusi orari, però non ci fermiamo su quella che è l’evoluzione della moto.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti SVILUPPO KTM MotoGP 2024

“Stiamo cercando di portare avanti un po’ tutte le aree, dall’elettronica, all’aerodinamica, al motore e al telaio, perché comunque il telaio in carbonio è una novità di quest’ultimo periodo e quindi c’è ancora tanto da sviluppare. Sull’aspetto elettronica anche, si sa che negli ultimi 5-6 anni è stato spinto molto e quindi è un’area in cui c’è ancora probabilmente tanto da imparare e da capire. Il 2027 è ancora lontano, cambieranno i regolamenti ma non ci si può farmare nello sviluppo, perché ovviamente gli altri andranno avanti. Il 2027 è ancora lontano per certi versi. Per altri è molto vicino, ma per certi versi è ancora molto lontano, quindi noi dobbiamo ancora sviluppare tanto quello che ci potrà permettere di vincere le gare in questi due anni e mezzo.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Pedro Acosta Rookie KTM MotoGP 2024

“Fortunatamente è andato molto bene fin dall’inizio, e questo è un segnale importante, perché tutti quelli veramente bravi prendono in mano la situazione sin da subito. Vedi Pecco, Martin, Quartararo, Marquez per parlare dei suoi concorrenti diretti. Quindi è importante far vedere subito una presa di contatto veloce e determinante anche nei risultati in gara. Poi è chiaro che la curva non può essere sempre sempre verticale, c’è un momento in cui un rookie deve affrontare situazioni diverse, c’è il momento dove anche gli avversari tirano fuori veramente tutte le carte che hanno da giocarsi e quindi è normale una flessione. E’ rimasto comunque a livelli importanti, non è che è sparito, è rimasto lì con i compagni di squadra, quindi probabilmente, ha affrontato anche dei momenti in cui la moto non era nelle migliori condizioni, ma non ha fatto peggio di dei piloti più esperti. E’ solo una questione di apprendimento e di condizioni, situazioni nuove.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Ingaggio Bastianini Vinales MotoGP 2024

“Il prossimo anno avremo come in questa stagione quattro moto uguali, lo saranno anche nei colori, ma quella è più una cosa commerciale. Se qualcosa quest’anno cambia da pilota a pilota è anche una questione di personalizzazione, a volte si prova nuovo materiale ma non tutti scelgono di usarlo. Avere Bastianini e Vinales ci rafforza in maniera decisa, non fosse altro perché arrivano piloti con esperienza di altre moto che ci possono anche aiutare a continuare e comunque dare un indirizzo ancora più preciso a quello che è lo sviluppo.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Vittorie Marc Marquez Ducati MotoGP 2024

“Marquez? Penso che non abbia bisogno di ulteriori commenti, quello che ha fatto dopo quello che è successo, quello che sta facendo, non ha bisogno di commenti. Penso che sia sotto gli occhi di tutti. Chi vuole vederlo sotto un certo punto di vista (lo vede, ndr) se poi lo si guarda da altri punti di vista, allora ognuno avrà al sua risposta.”

