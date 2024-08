MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race, Martin: “Gara incredibile di Bastianini”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha chiuso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024.

“Martinator” dopo una partenza perfetta dalla seconda fila, ha provato la fuga, ma si è dovuto arrendere ad Enea Bastianini, che ha vinto davanti allo spagnolo.

Complice la caduta di Bagnaia, Martin si porta ad un solo punto dalla testa della classifica iridata. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2024

“Ho provato a dare il massimo, oggi era una giornata per ritrovare la fiducia dopo il Sachsenring. Enea (Bastianini) ha fatto una gara incredibile, mi ha impressionato che sono riusciti a seguirmi, ho visto che Pecco era caduto, ho provato a vincere ma non ce l’ho fatta. Dal secondo giro ho dovuto guidare con una mappa di benzina più conservativa che fa perdere potenza. Non riuscivo a riattaccare in rettilineo, devo migliorare la fiducia nelle staccate forti perché è lì dove Enea mi prende tutto. Gomme? La media va meglio, il davanti soffre meno, il passo è forte più che con la soft. Sono fiducioso per domani.”

