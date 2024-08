MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Espargarò: “Condizionati dalla scelta della gomma”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Aprilia – Aleix Espargarò dopo la pole position, ha chiuso la Sprint Race di Silverstone in terza posizione.

A differenza dei suoi avversari, il #41 dell’Aprilia è stato “costretto” a scegliere la gomma hard all’anteriore, perchè la media non funziona (almeno su questa pista, ndr) e questo lo ha rallentato almeno nelle prime fasi di gara. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone Aprilia MotoGP 2024

“La scelta della gomma ha condizionato la gara. Ho messo la dura per fare esperienza per domani ma non mi trovavo a mio agio. Enea (Bastianini) e Jorge (Martin) hanno avuto un passo stratosferico e non ho potuto attaccarli. Qui vado forte, è stato un piacere guidare questa moto oggi. L’aerodinamica nuova rende la moto più agile, speriamo che con la gara lunga riusciamo a stare più attaccati alle Ducati. Spero che tutti prendano la media così faranno fatica! Per me oggi non è stato facile, nei primi giri con la hard avevo paura perché si chiudeva lo sterzo. Magari per domani possiamo cambiare setting e preparare la pressione, siamo gli unici che abbiamo usato la hard e siamo più preparati.”

4.7/5 - (42 votes)