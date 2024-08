MotoGP | GP Silverstone, Bastianini: “Primo podio e prima vittoria nella Sprint…”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Enea Bastianini ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna MotoGP, decimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Per il #23 della Ducati si tratta del primo podio e della prima vittoria in una gara corta, che lo porta in terza posizione nella classifica iridata, a 55 punti dalla vetta.

La “Bestia” ha corso una gara tatticamente perfetta, attaccando Jorge Martin a cinque giri dalla fine dei dieci in programma. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“Sono contento perché da ieri ho un buon feeling, sapevo che avrei fatto bene, ma non pensavo alla vittoria dato il ritmo di Jorge (Martin) stamattina. Qualche dettaglio ha fatto la differenza nella Sprint ma la vera gara è domani e dobbiamo cercare di fare altrettanto, era da tempo che la cercavo. Primo podio nella Sprint e prima vittoria… meglio di così non poteva andare! Partire davanti rende tutto più facile, ne dovevo approfittare oggi. Speriamo di continuare così. Soprattutto nei primi giri Jorge era forte nel cambio di direzione, io non ero al 100% perché mi faceva male al braccio. Adesso il fisioterapista dovrà fare un bel lavoro per domani. Mondiale ancora aperto? Certo, io non mollo e ci provo ogni gara.”

