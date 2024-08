MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Bagnaia: “Sono caduto per un mio errore”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Pecco Bagnaia ha chiuso con una caduta la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il due volte iridato è caduto mentre stava recuperando terreno sul terzetto di testa, formato da Enea Bastianini, Jorge Martin e Aleix Espargarò. I punti di vantaggio su Martin da dieci diventano solo uno, ecco cosa ha detto il #1 della Ducati che proverà a rifarsi nella gara “lunga” di domani.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Sprint Race GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“Ero partito molto bene, ma non sono riuscito a tirare su la moto alla curva 1 e mi hanno passato tutti. Nei primi giri ho faticato con la gomma posteriore, poi sono ritornato su, ma ho anticipato l’ingresso alla curva 4 e mi si è chiusa davanti. Eravamo ad un livello altissimo, peccato perché ero comodo, avrei passato Aleix (Espargarò). Si riusciva a guidare bene, quindi la lotta per la vittoria c’era. Errore mio, si guarda avanti. Con le gomme nuove non è più una pista che consuma tanto le gomme, bisogna capire l’Aprilia perché sicuramente hanno sbagliato la gomma davanti. In tutte le accelerazioni era incredibile, ma perdeva in ingresso, domani possiamo avere un buon potenziale. Jorge (Martin) spinna tanto e consuma molta benzina, anche Enea l’ha finita (la benzina, ndr) ma penso sia normale perché è una pista dove si sta molto sul gas, dipende da come uno gestisce la gomma al posteriore. Per quanto riguarda la partenza, se non dovessi usare l’abbassatore mi passerebbero tutti, si possono fare delle modifiche che però comporterebbe delle conseguenze nell’aerodinamica.”

