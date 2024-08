MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Di Giannantonio: “Peccato per il long-lap”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati VR46 Racing Team – E’ un Fabio Di Giannantonio rammaricato quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha infatti dovuto scontare un long-lap penalty mentre era in lotta per la Top Five, chiudendo poi al nono posto. Ecco cosa ha detto “Diggia” che è comunque fiducioso per la gara “lunga” della domenica.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race Gp Silverstone MotoGP 2024

“Un vero peccato per il long lap perchè ero in scia al gruppo in lotta per la Top5. Un errore, mi dispiace, il passo era veramente buono, mi sentivo davvero a mio agio in sella alla moto e abbiamo fatto una gran partenza, una delle migliori dell’anno. In vista di domani sono positivo, sfruttiamo i dati di oggi, facciamo un altro step in avanti e rimaniamo concentrati.”

