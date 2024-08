MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Bezzecchi: “Ho sentito una gran botta”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati VR46 Racing Team – E’ durata poche centinaia di metri la Sprint Race di Silverstone di Marco Bezzecchi.

Il pilota del VR46 Racing Team è stato tamponato alla prima curva dopo lo start da Franco Morbidelli, che aveva perso il controllo della sua Desmosedici GP 24 del Pramac Racing.

Per il #72 tanto spavento e un piede destro malconcio, che però sembra meno grave del previsto. Ecco cosa ha detto il “Bez”.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race Gp Silverstone MotoGP 2024

“Una gara decisamente più breve del previsto: non ho avuto un brutto scatto al via, ho cercato di mantenere l’interno alla prima curva, ma ho solo sentito una gran botta e mi sono trovato per aria. L’impatto con l’asfalto è stato duro, ho sentito subito male al piede, ma dopo la radiografia al centro medico abbiamo escluso lesioni. La contusione è dolorante, cerchiamo di sfruttare queste ore per recuperare con la fisioterapia e capiamo in che condizioni poter tornare in pista domani.”

