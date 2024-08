MotoGP | Gp Silverstone Sprint Race, Marc Marquez: “Caduta? Un mix di cose”

MotoGP Ducati Gresini – Caduta nella Sprint Race di Silverstone per Marc Marquez, finito a terra a pochi giri dalla fine della gara “corta” del Gran Premio di Gran Bretagna.

L’otto volte iridato del Gresini Racing si trovava in quarta posizione (era quinto prima della caduta di Pecco Bagnaia, ndr) quando ha perso l’anteriore della sua Ducati Desmosedici GP 23. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2024

“Mancavano due giri ed avrei avuto un sorriso molto grande, perché in gara avevo sensazioni migliori rispetto a tutto il fine settimana. Ero molto contento, la caduta è stata un mix, dalla scelta della gomma hard, ad un mio errore, sono andato verso la riga bianca a destra e rientrando in traiettoria sono finito largo. Con la hard quando giri da solo cala molto la temperatura e quando accade, non senti nessun movimento, solo cadi. Ho voluto prendere questo rischio, mi stava riuscendo bene ma poi… Oggi il mio obiettivo era la top five, stava andando bene, ma quando sei al limite si vede. Cadute? Al Sachsenring è stato il turno di Martin, qui il mio e di Pecco (Bagnaia). Se il weekend parte bene e mi sento bene dal venerdì è tutto più facile. Qui siamo partiti lontani, dobbiamo lavorare di più. Dobbiamo capire nelle come andare dentro con velocità nelle curve veloci, avendo il controllo del posteriore.”

4.2/5 - (4 votes)