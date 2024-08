MotoGP | GP Silverstone, Marini: “Siamo ancora lontani da dove vogliamo essere”

MotoGP GP Silverstone, Repsol Honda Team – Luca Marini ha ottenuto il suo miglior piazzamento da inizio stagione nel Gran Premio d’Inghilterra. Tuttavia, a fine gara il pilota italiano si è visto retrocedere dalla 15esima alla 17esima posizione a causa di una penalità comminata perché la pressione degli pneumatici era inferiore rispetto al limite imposto. Luca si è detto soddisfatto dei piccoli passi fatti dal team anche se la strada per arrivare al top è ancora molto lunga.

Dichiarazioni Luca Marini, GP Silverstone

“E’ bello poter continuare a lottare per essere la prima Honda per tutto il fine settimana, questo è un buon passo avanti rispetto a dove siamo stati. Siamo ancora molto lontani da dove vogliamo essere, ma penso che stiamo ricevendo sempre più informazioni su dove e come lavorare. Oggi abbiamo faticato nei primi giri, ma da metà gara siamo stati abbastanza competitivi rispetto al gruppo”.