MotoGP | GP Silverstone Gara, Morbidelli: “Contento di aver dato il massimo”

MotoGP GP Silverstone, Prima Pramac Racing – Franco Morbidelli si è riscattato dopo un sabato difficile. Partito con un dolore al ginocchio a causa della caduta ieri durante la Sprint Race, l’italo-brasiliano ha dovuto scontare la penalità del doppio long lap per il contatto su Marco Bezzecchi. Nonostante questo però, è riuscito a chiudere in zona punti, con il decimo posto.

Dichiarazioni Franco Morbidelli, GP Silverstone

“E’ stata una grande gara, soprattutto considerando la mia posizione di partenza e il doppio long lap. In generale, questo è stato un GP difficile. Abbiamo fatto del nostro meglio per ottenere il massimo possibile, e ne sono contento. La mancanza dell’accesso diretto alla Q2 di venerdì ha reso il nostro weekend più complicato. Ora è il momento di analizzare cosa e come possiamo migliorare e tra due settimane abbiamo un’altra possibilità in Austria”.