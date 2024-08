MotoGP | Gp Silverstone Gara, Martin: “Complimenti a Bastianini, ma sono soddisfatto”

MotoGP Ducati Pramac Team – Jorge Martin ha bissato il secondo posto della Sprint Race a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024.

Il pilota Ducati Pramac, in pista con la livrea vintage ispirata alla Garelli di Angel Nieto, con cui vinse il Mondiale 125 nel 1983, ha provato portare a casa il bottino pieno, ma si è dovuto arrendere ad uno strepitoso Enea Bastianini.

Nella classifica iridata si porta a +3 su Pecco Bagnaia, oggi terzo, Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara Gp Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2024

“Sono soddisfatto, è stata una gara difficile per la gestione di gomme, benzina e fisico. Penso di aver guidato bene, ci tenevo alla vittoria, ma Enea (Bastianini )è stato ad un altro livello, complimenti a lui, se la merita. Io sono contento, devo lavorare perché il feeling davanti non è fantastico. Oggi non ho avuto problemi di benzina, per quello sono stato dietro a Pecco (Bagnaia). Sulle gomme mi trovavo bene, ma Enea è stato più intelligente e più bravo. Tutti i giorni sono chiave, devi stare attento, abbiamo visto oggi Pecco, siamo talmente veloci che è un attimo andare a terra. L’Austria mi piace molto, sono fiducioso e speriamo di lottare per la vittoria.”

