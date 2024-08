MotoGP | GP Silverstone Gara, Bastianini: “Alla fine ne avevo di più ed è arrivata la vittoria”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Enea Bastianini ricorderà a lungo il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna MotoGP, decimo appuntamento del Motomondiale 2024.

La “Bestia” ha infatti portato a casa il bottino pieno, 37 punti, vittoria nella gara Sprint e nella gara “lunga” della domenica. Per il #23 della Ducati e prossimo pilota KTM sesta vittoria in Top Class, 12esima in carriera.

Con questo successo il riminese si porta a 49 punti dalla vetta occupata dallo spagnolo Jorge Martin. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“E’ stata una gara difficile perché all’inizio ho fatto degli errori e mi sono trovato dietro, ma so bene che gli ultimi giri sono la mia fase particolare. Non è stato facile perché Jorge (Martin) e Pecco (Bagnaia) spingevano, Aleix (Espargarò) non era facile da sorpassare. Alla fine ne avevo di più ed è arrivata la seconda vittoria nel giro di due giorni. Mi aspettavo di fare più fatica con il serbatoio pieno, perché quando sei dietro è difficile frenare, sono finito indietro e giro dopo giro con il serbatoio che si svuotava ho girato meglio. Sono riuscito a gestire le vibrazioni rispetto a loro. Mi piacerebbe essere sempre questo Enea, sto lavorando su me stesso, ho analizzato la prima parte di stagione. Ho sempre visto una grande gara e una pessima qualifica, ho cercato di lavorare mentalmente, cercando di non farmi cogliere impreparato e devo continuare così.”

