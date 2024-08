MotoGP | GP Silverstone Gara, Bagnaia: “Bastianini lotterà per il Campionato”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati – Pecco Bagnaia dopo la caduta della Sprint Race, si è dovuto accontentare del terzo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024 disputato a Silverstone.

Il due volte iridato della MotoGP ha provato a vincere la gara ed è stato a lungo in testa, ma alla fine si è dovuto arrendere a Jorge Martin, secondo e al vincitore, il team-mate Enea Bastianini.

Arrivato in terra britannica con 10 punti di vantaggio sullo spagnolo, riparte con tre punti di distacco, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia Gara GP Gran Bretagna Silverstone Ducati MotoGP 2024

“Sono soddisfatto, perché dopo ieri era importante finire la gara. Non è stato facile, mi sono messo davanti ho cercato di gestire, ma purtroppo non potendo forzare tanto con la gomma davanti con la media, ho dovuto spingere di più con la dura posteriore per farla girare e mi sono trovato a fare fatica. Ho provato ad andare dietro a Jorge (Martin) ma quando l’ho persa davanti alla curva 7, ho cercato solo di arrivare alla fine perché già ieri ho perso dei punti ed era importante arrivare al traguardo. Quando Enea (Bastianini) parte forte il venerdì è un osso duro, è forte nell’ultima parte di gara e anche oggi l’ha dimostrato. Mi aspettavo di riuscire a gestire di più la gomma dietro, è stata una conseguenza di non forzare sui freni davanti. Questa situazione mi ha messo in difficoltà, l’importante è aver finito la gara e aver portato a casa un buon risultato. Dopo che mi ha chiuso lo sterzo era meglio non rischiare. Il podio di oggi si potrà replicare a Misano, quest’anno arriviamo in una condizione fisica migliore. Enea è sempre stato della partita, questo weekend me ne ha guadagnati 21 (di punti), bisogna stare sul pezzo perché sappiamo la sua velocità e se mette a posto la costanza, è un avversario temibile.”

