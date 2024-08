MotoGP | GP Silverstone Gara, Di Giannantonio: “Gara tosta, mi sono divertito”

MotoGP GP Gran Bretagna Silverstone Ducati VR46 Racing Team – Fabio Di Giannantonio ha corso una bellissima gara a Silverstone, chiudendo quinto il Gran Premio di Gran Bretagna, decima tappa della MotoGP 2024.

Il pilota romano del VR46 Racing Team, in pista con la speciale livrea Sole&Luna dedicata a Valentino Rossi (oggi tutte le squadra erano in pista con livree vintage per i 75 anni della storia del Motomondiale, ndr) settimo nelle fasi iniziali di gara è risalito fino alla Top Five. Ecco cosa ha detto “Diggia”.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Gara Gp Silverstone MotoGP 2024

“Una gara dura, tosta, ma che divertimento. Ho fatto una super partenza, poi una bella bagarre. Ho perso un po’ di tempo con Alex e Pedro (Marquez e Acosta ndr), ma che gusto e poi un finale davvero dal passo fortissimo. Un garone! Ho gestito bene le gomme, soprattutto in avvio, per non rischiare troppo nel finale. Sono contento e molto soddisfatto. La moto poi era bellissima, già sulla carta, poi ancora di più nella realtà, pazzesca. Ho omaggiato Vale con un casco speciale, è un modo per dirgli grazie per questa bella opportunità che mi ha dato quest’anno. Avevo un po’ di pressione, ma anche un’extra motivazione.”

